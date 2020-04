Les estimations tablent sur 8 000 cas de COVID-19 en Tchéquie mi-avril

Il pourrait y avoir 8 000 personnes malades du COVID-19 en Tchéquie d'ici mi-avril, le pic épidémique étant attendu plus ou moins à cette période, selon les estimations présentées ce mercredi par l'Institut d'information et de statistiques sanitaires. La Tchéquie pourrait compter 14 200 cas confirmés d'ici la fin du mois et la part des seniors touchés par la maladie pourrait atteindre 40%.

Ces chiffres correspondent à une sorte de juste milieu entre scénario optimiste et pessimiste. Dans le meilleur des cas, les statisticiens attendent 5 600 malades d'ici mi-avril et 7 200 à la fin du mois. Les estimations les plus sombres tablent sur 12 300 cas à la mi-avril, et environ 30 000 d'ici trente jours.