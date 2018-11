Les élections européennes auront lieu les 24 et 25 mai 2019

Les élections européennes se dérouleront les 24 et 25 mai 2019 en République tchèque. Les dates ont été confirmées par le ministère de l'Intérieur découlent de la décision du Conseil de l'Europe de mars dernier d'organiser les élections le dernier week-end du mois de mai l'an prochain. Le président tchèque a jusqu'au 23 février prochain pour l'annoncer officiellement. Les partis ont quatre mois pour former leurs listes de candidats. Celles-ci doivent être déposées au plus tard le 19 mars prochain.