Les députés tchèques critiquent la procédure lancée par le Parlement européen contre la Hongrie

La Chambre des députés estime que la décision du Parlement européen de lancer une procédure contre la Hongrie est "fautive et malheureuse". Une large majorité de parlementaires tchèques s'est ralliée ce mardi à la proposition formulée par Jan Skopeček, élu sous l'étiquette du parti civique-démocrate ODS, de condamner ce geste. 97 députés présents sur 153 ont voté pour ce texte qui estime que le Parlement européen, par son scrutin, ne fait qu'aggraver "le fossé et la défiance entre les anciens et les nouveaux membres de l'Union européenne. Les partis politiques tchèques se sont eux-mêmes divisés sur la question.

Début septembre, à une grande majorité, les eurodéputés ont activé une procédure prévue par les traités de l'UE à l'encontre de la Hongrie et du gouvernement de Viktor Orbán. Il s'agissait de dénoncer les "risques de violation grave de l’Etat de droit" dans ce pays.