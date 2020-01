Les députés ont soutenu la taxation des grandes entreprises du numérique

La Chambre des députés a soutenu, mercredi, en première lecture, le projet de loi gouvernemental qui vise à introduire un impôt numérique de 7% sur les grandes entreprises Internet dites GAFA (Google, Amazon Facebook et Apple), dont le chiffre d’affaires global est supérieur à 750 millions d’euros (19,1 milliards de couronnes) et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions de couronnes en République tchèque.

Selon les estimations du ministère des Finances, la nouvelle taxe rapporterait entre 2,4 et 6,6 milliards de couronnes par an (entre 100 et 260 millions d’euros).

Si la nouvelle loi est avalisée par le Parlement et signé par le président de la République, elle pourrait entrer en vigueur cette année encore.

Dans son édition de lundi, le quotidien Hospdářské noviny a informé, en se référant à une source américaine anonyme, que les Etats-Unis envisageaient de prendre des mesures de représailles contre la République tchèque. Pour sa part, la ministre tchèque des Fiances Alena Schillerová a précisé, mercredi, devant les députés, que le projet de loi en question avait été consulté avec l’ambassade des Etats-Unis en République tchèque.