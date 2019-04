Les députés ont rendu hommage aux victimes des attentats au Sri Lanka

La Chambre des députés a observé, mardi, une minute de silence en hommage aux victimes des explosions meurtrières qui se sont produites le Dimanche de Pâques au Sri Lanka. L’acte de piété s’est déroulé à l'initiative du président de la Chambre basse, Radek Vondráček (ANO) et des chefs de tous les groupes parlementaires.

Les attaques terroristes qui ont visé plusieurs églises et hôtels de luxe au Sri Lanka ont fait plus de 320 morts et environ 500 blessés, selon le dernier bilan. Elles ont été condamnés par le président Miloš Zeman, le Premier ministre Andrej Babiš et d’autres représentants politiques encore.