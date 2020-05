Les contrôles aux frontières peut-être levés plus tôt que le 13 juin

Lundi, un conseil des ministres doit débattre du régime en vigueur aux frontières de la Tchéquie avec l'Allemagne et l'Autriche et de son possible assouplissement plus tôt que le 13 juin prochain, a fait savoir le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur Jan Hamáček (ČSSD) ce dimanche à la Télévision tchèque. Actuellement, et en dépit de la fin de l'état d'urgence ce dimanche à minuit, il n'est possible de sortir du pays qu'à certains postes-frontières.

« La République tchèque va devoir analyser la décision de l'Autriche (qui a rouvert ses frontières avec la Tchéquie, ndlr), et de l'Allemagne, et changer le régime en vigueur à nos frontières (…). Actuellement, les contrôles aux frontières sont prévus jusqu'au 13 juin et nous discuterons (lundi) de la possibilité de les assouplir plus tôt, » a-t-il déclaré.