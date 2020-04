Les chrétiens tchèques célèbrent la Veillée pascale chez eux

En République tchèque comme dans beaucoup d’autres pays touchés par le coronavirus, la cérémonie de la Veillée pascale ainsi que toutes autres les messes de Pâques sont retransmises en direct sur les sites Internet des paroisses et sur les réseaux sociaux (il est possible d’y accéder via le site www.mseonline.cz).

L’archevêque de Prague Dominik Duka célèbre la Veillée pascale, retransmise par la Télévision tchèque, à la cathédrale Saint-Guy de Prague à partir de 20h30.

A l’occasion du Vendredi saint, une précieuse croix reliquaire a été exposée à la cathédrale pragoise. Créée sur l’ordre de l’empereur Charles IV au XIVe siècle, elle a été utilisée lors des cérémonies du couronnement.