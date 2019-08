Les chefs de la diplomatique irlandaise et néerlandaise à Prague fin août

Les ministres des Affaires étrangères d'Irlande et des Pays Bas seront en visite en République tchèque fin août. Le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney discutera à Prague, le 27 août prochain, du départ prévu de la Grande Bretagne de l'Union européenne, et sa visite fait partie d'une plus large tournée auprès des autres Etats-memnbres. A Prague, il rencontrera le Premier ministre Andrej Babiš et son homologue tchèque Tomáš Petříček. Le ministre des Affaires étrangères néerlandais Stef Blok sera à Prague le 26 août et rencontrera également Andrej Babiš et Tomáš Petříček. Au programme des discussions, les possibilités de coopération entre le Benelux et le groupe de Visegrád (République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Pologne) présidée actuellement par la République tchèque. Stef Blok sera également le principal invité de la réunion des ambassadeurs tchèques qui commence le 26 août au palais Černín.