Les chefs de la diplomatie française et turque rencontreront leurs homologues du V4

Les ministres des Affaires étrangères des quatre pays réunis au sein du groupe de Visegrad (V4-Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque) rencontreront, avant la fin du mois d’avril, à Bratislava, leurs homologues français et turc. Les ministres polonais, hongrois, slovaque et tchèque seront réunis précisément le 18 avril prochain dans la capitale de la Slovaquie pour discuter, avec Jean-Yves Le Drian, des questions européennes. Ils devraient aborder la relation entre l’UE et les pays tiers, notamment la Syrie.

Le 30 avril prochain, les chefs de la diplomatie du groupe V4 discuteront avec le ministre turc des AE Mevlüt Cavusoglu.