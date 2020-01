Les amis de Pierre Teilhard de Chardin veulent traduire ses œuvres complètes en tchèque

Une association des amis de Pierre Teilhard de Chardin a été fondée en République tchèque. Son objectif est de publier en tchèque l’œuvre intégrale du prêtre jésuite, philosophe et scientifique français. Géologue, paléontologue et grand voyageur, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) a été l'un des premiers scientifiques à accepter une vision évolutive de la vie et à l’étendre à la totalité de l'univers. Sa démarche est toujours discutée au sein de l’Eglise catholique.

Selon la cofondatrice de l’association, Františka Jirousová, seuls quatre tomes des écrits du philosophe ont été publiés en tchèque, alors que son œuvre complète éditée en France entre 1955 et 1976 représente 13 volumes. L’association a pour objectif de traduire également la riche correspondance de Teilhard, fonder une bibliothèque dédiée à son œuvre dans la commune de Prostřední Vydří, en Bohême du Sud, et organiser des conférences.