L’Epiphanie et Collecte des Rois mages

Ce dimanche, les chrétiens ont célébré l'Épiphanie et ont donc mis à l'honneur les Rois mages, à savoir pour les Tchèques Kašpar, Melichar et Baltazar. Les personnes déguisées en Rois mages bénissent les maisons, inscrivant sur le fronton des portes K†M†B 2019 (Christus mansionem benedicat). Des messes, des défilés des Rois mages, ainsi que des concerts caritatifs se sont déroulées à cette occasion à Prague et en régions.

La traditionnelle Collecte des Rois mages se poursuit jusqu’au 14 janvier dans toutes les villes tchèques. Organisée par la Charité archidiocésaine de Prague, elle se range parmi les principales opérations caritatives dans le pays. Son objectif est d’aider notamment les gens dans le besoin, personnes handicapées, malades et personnes âgées. En 2018, une somme record de plus de 112 millions de couronnes (environ 4,4 millions d’euros) a été récoltée.

Enfin, les célébrations de Noël débutent, dimanche soir, pour quelque 21 000 Tchèques qui appartiennent à l’Eglise orthodoxe, d’après le recensement de la population réalisé en 2011.