L'épidémie de Covid-19 a augmenté la consommation de plastiques à usage unique

L'épidémie de Covid-19 et les mesures d'hygiène adoptées pour lutter contre le virus a conduit à une augmentation significative de la consommation de plastiques à usage unique, révèle ce lundi la Télévision tchèque. Assiettes, couverts, bouteilles, gants, emballages et autres plastiques ont permis notamment de maintenir en service certains restaurants ou de bars via la vente à emporter. La consommation de ces plastiques à usage unique a ainsi augmenté de 30% voire plus dans le cas des gants.

Une hausse liée aux circonstances, mais dans un contexte où l'Union européenne veut définitivement bannir cet usage l'an prochain, et remplacer les plastiques à usage unique par des matériaux alternatifs.