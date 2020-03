Légende du sport tchèque, Dana Zátopková est morte

C’est une bien triste nouvelle pour le sport tchèque : Dana Zátopková est décédée ce vendredi matin à l’Hôpital militaire de Prague. Sacrée aux Jeux d’Helsinki en 1952, l’ancienne championne olympique du lancer du javelot était âgée de 97 ans. L’information a été communiquée par le Comité olympique tchèque.

Avec son mari Emil, le légendaire coureur de fond quadruple champion olympique à Londres et à Helsinki, décédé en 2000, Dana Zátopková a formé un des beaux couples de l’histoire du sport. Nés le même jour, le 19 septembre 1922, Dana et Emil, tous deux originaires de Moravie, avaient également été sacrés champions olympiques le même jour à Helsinki en 1952. Dernière recordwoman du lancer avec un javelot en bois et double championne d’Europe, Dana Zátopková avait encore décroché une médaille d’argent aux JO de Rome en 1960.

En 2016, Dana Zátopková, qui restait très popualaire en République tchèque et a pendant très longtemps continué de répondre aux lettres d’admirateurs du couple ainsi qu’aux demandes d’interviews de journalistes du monde entier, avait publié une longue biographie du couple intitulée « Dana a Emil Zátopkovi – Náš život pod pěti kruhy » (Dana et Emil Zátopek – Notre vie sous les cinq anneaux).

Elle suivait toujours de très près l’actualité de l’athlétisme et on la voyait souvent au départ de diverses courses dans le pays. Un film consacré à un chapitre de l’histoire du couple sous le régime communiste sortira dans les salles tchèques en août prochain après les Jeux olympiques de Tokyo.