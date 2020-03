L’édition 2020 de Livre Paris annulée, les auteurs tchèques devraient se présenter dans le cadre du programme OFF

Suite à l’annulation de la prochaine édition du Salon du livre de Paris, initialement prévu du 19 au 23 mars 2020 à la Porte de Versailles à Paris, le Centre tchèque de Paris a annoncé son intention de maintenir, sous réserve de modification, le programme en OFF du Salon, en présence de la plupart des auteurs invités, parmi lesquels les romanciers Pavla Horáková et Jan Němec, ou encore les poètes Jaromír Typlt, Petr Hruška et Sylva Fischerová.

La littérature tchèque aurait dû être représentée au Salon, après une pause de douze ans, par six auteurs tchèques contemporains. Néanmoins, dans le cadre du programme OFF organisé du 20 au 21 mars au Centre tchèque, le public français devrait pouvoir assister à des débats avec des auteurs cités, ainsi qu’avec les traducteurs Xavier Galmiche, Jean-Gaspard Páleníček, Benoît Meunier et d’autres invités encore.