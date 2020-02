L’écrivain Václav Jamek distingué du prix Karel Čapek

Décerné par le PEN club tchèque, le Prix Karel Čapek est remis, ce jeudi à Prague, à l’écrivain et traducteur Václav Jamek. Né en 1949, Václav Jamek a étudié au Lycée Carnot de Dijon, puis à l’Université Charles de Prague. Il écrit en français et en tchèque, des essais, œuvres en prose et poétiques.

En France, Václav Jamek est notamment connu pour son ouvrage Traité des courtes merveilles qui lui a valu le Prix Médicis essai en 1989. Il a traduit en tchèque des œuvres de Koltès, Perec, Tournier, Modiano et d’autres auteurs encore.

Le prix Karel Čapek distingue depuis 1994 des personnalités dont l'œuvre littéraire a contribué de manière significative à la promotion ou à la défense des valeurs démocratiques et humanistes.