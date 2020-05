Le zoo de Liberec contribue à la réintroduction du gypaète barbu en France

Jeudi, deux jeunes Gypaètes barbus (Gypaetus barbatus) ont été réintroduits dans le sud de la Drôme en France par l’association Vautours en Baronnies dans le cadre d'un programme soutenu par la Commission Européenne.

Ces deux rapaces (un mâle et une femelle) proviennent des zoos autrichien de Vienne et tchèque de Liberec où ils sont nés. Le zoo de Liberec participe au réseau européen d'élevage en captivité du Gypaète barbu (EEP) coordonné par la Fondation pour la Conservation des Vautours (VCF) et qui visent à soutenir les programmes de sauvegarde du gypaète et de la reconquête des territoires où il a disparu. En 2001 déjà, un gypaète de Liberec avait été réintroduit dans le parc français du Mercantour.