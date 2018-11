Le zoo de Dvůr Králové s’apprête à transférer cinq rhinocéros noirs au Rwanda

Le zoo de Dvůr Králové prépare actuellement le transfert de cinq rhinocéros noirs au Rwanda. Trois de ces animaux sont justement du jardin zoologique de Dvůr Králové et deux proviendront du zoo Flamingo Land, en Grande Bretagne et du Ree Park Safari au Danemark. Le transfert des rhinocéros est prévu fin mai-début juin 2019 et il s’agit là de la plus importante opération du genre entre l’Europe et l’Afrique.

Les rhinocéros seront ensuite acclimatés dans le parc national d’Akagera et vivront dans sa partie septentrionale, d’une surface de 3 000 ha. D’après le chef des projets internationaux du zoo de Dvůr Králové, Jan Stejskal, le montant total de ce transfert devrait s’élever à 250 000 euros.