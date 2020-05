Le transporteur privé RegioJet va relancer ses lignes de bus vers l'étranger la semaine prochaine

RegioJet, un des plus gros transporteurs privés de République tchèque, a annoncé la relance de de ses lignes de bus vers l'étranger. A compter de la semaine prochaine, la société proposera de nouveau des trajets vers les villes de Dresde et de Berlin en Allemagne. La vente de billets a déjà été lancée, et le transporteur espère également rouvrir sa ligne en direction de Vienne à partir du 18 mai prochain.

Les autres sociétés de transport n'ont pour l'heure pas relancé leurs lignes, ni indiqué quand elles le feraient. Le plan de déconfinement progressif du gouvernement tchèque autorise à nouveau les voyages à l'étranger, mais sous des conditions strictes : les Tchèques voyageant à l'étranger devront produire un test Covid-19 négatif à leur retour ou rester en quarantaine pendant deux semaines.