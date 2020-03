Le Tchèque Jiří Šedivý nommé directeur général de l'Agence européenne de défense (AED)

L'anicen ministre tchèque de la Défense Jiří Šedivý a été nommé jeudi directeur exécutif de l'AED. "Son expérience diplomatique et ministérielle et sa profonde connaissance du domaines de la défense et de la sécurité européenne et transatlantique en font le candidat idéal pour diriger l'AED dans les prochaines années", a indiqué Josep Borell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside l'agence.

Jiří Šedivý succède à l'Espagnol Jorge Domecq. L’AED soutient des projets coopératifs en matière de défense européenne et constitue un espace de discussion pour les ministères de la défense européens. Elle compte 26 États membres de l’UE (le Danemark n’en fait pas partie).