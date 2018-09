Le taux de chômage stagne à 3,1% en août

Après avoir enregistré une légère hausse en juillet dernier, le chômage est resté inchangé au mois d’août, avec un taux de 3,1%, selon les chiffres publiés ce lundi par le Bureau du Travail. En août 2017, le taux de chômage s’est élevé à 4%.

Un peu plus de 230 400 personnes restaient sans emploi, le chiffre le plus bas enregistré depuis août 1997. Le nombre d’emplois vacants s’est établi à 313 000.

Les régions de Pardubice (Bohême de l’Est) et de Bohême du Sud affichent le taux de chômage le plus faible dans le pays (2%). Inversement, le taux le plus élevé (4,7%) a été recensé dans les régions de Moravie-Silésie et d’Ústí nad Labem (Bohême du Nord).