Le taux de chômage reste à 2,8% en novembre

En novembre, le taux de chômage est resté le même qu'au mois d'octobre, a annoncé le Bureau du travail ce lundi : 2,8 % de la population était ainsi sans emploi le mois dernier. Le nombre de personnes sans emploi est tombé à 215 010 soit le chiffre le plus bas depuis juin 1997, tandis que le nombre de postes vacants a augmenté à plus de 323 500. En novembre 2017, le taux de chômage en République tchèque s'élevait à 3,5 %.

Le taux de chômage le plus bas, soit 1,8 % a été enregistré dans la région de Pardubice, tandis que les plus mauvais chiffres concernent les anciennes régions industrielles de Moravie-Silésie et d'Ústí nad Labem avec 4,3 % de personnes sans emploi.