Le tableau le plus cher de Kupka vu par des milliers de personnes

Plus de 2 000 personnes ont assisté à l’exposition du tableau du peintre tchèque František Kupka, intitulé Plochy příčné II (Surfaces diagonales II), organisée ce week-end au château d'Opočno en Bohême de l'Est. Après avoir été exposée pendant deux jours, la toile est retournée dans une collection privée. Les visiteurs du château peuvent désormais voir sa copie.

En mai dernier, ce tableau a été adjugé pour plus de 3 millions d’euros, ce qui représente un record de vente aux enchères en République tchèque. Datant de 1923, cette peinture à l'huile est un exemple type d'abstraction géométrique et est considéré comme une des œuvres les plus importantes d'un des pères de l'art abstrait.