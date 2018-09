Le secrétaire d’Etat tchèque aux affaires européennes Aleš Chmelař va quitter son poste et cherche à obtenir la fonction d’adjoint expert au ministère des Affaires étrangères. En cause, la mésentente qui existerait entre Aleš Chmelař et le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Selon le quotidien Právo, ce dernier lui reprocherait de trop favoriser les intérêts des sociaux-démocrates.

Andrej Babiš a fait savoir qu’un concours serait lancé pour occuper le poste vacant. Aleš Chmelař était secrétaire d’Etat tchèque aux affaires européennes depuis juin 2017.