Le sauvetage de la Poste tchèque au programme d’une importante réunion ce vendredi

L’avenir de Česká pošta (La Poste tchèque) est l’objet de la réunion, qui se tient ce vendredi, entre le Premier ministre Andrej Babiš, les ministres des Finances, Alena Schillerová, de l’Intérieur, Jan Hamáček, de l’Industrie et du Commerce, Karel Havlíček, et les dirigeants de la société.

Récemment, la Poste a annoncé un vaste plan de restructuration, qui prévoit notamment le départ de quelque 7 000 salariés, soit près du quart de ses effectifs actuels, dans les six prochaines années. Société publique qui compte parmi les plus grands employeurs en République tchèque, la Poste possède actuellement plus de 1 000 bureaux déficitaires.

L’objectif annoncé est de simplifier et de rationaliser le fonctionnement des services. En 2018, Česká pošta a enregistré des pertes d’un montant supérieur à un milliard de couronnes (plus de 40 millions d’euros).