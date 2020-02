Le « Relais pour la démocratie » a été lancé à Plzeň

Le premier des débats s’inscrivant dans le cadre d’une initiative appelée Relais pour la démocratie sur l’état actuel de la République tchèque s’est tenu à Plzeň (Bohême de l’Ouest), mardi soir. En présence de plusieurs personnalités, quelque 350 personnes avaient répondu à l’invitation lancée par l’association Un million de moments pour la démocratie, à l’origine des grandes manifestations contre Andrej Babiš qui se sont tenues à Prague l’année dernière.

Les discussions ont tourné autour des thèmes notamment de l’abus de pouvoir et de la protection des institutions publiques. Ce Relais pour la démocratie va désormais se poursuivre dans les chefs-lieux des douze autres régions de province avec, chaque semaine, un rendez-vous de protestation et de discussion dans une ville différente. La prochaine étape est prévue à Jihlava, dans la région de Vysočina (centre du pays). Une dernière manifestation sera organisée pour finir à Prague.

Le but de ces débats est de mettre en lumière les problèmes actuels importants, et ce donc y compris à l’échelle locale. Plus généralement, d’ici à juin 2021, Un million de moments pour la démocratie entend faire le tour de la République tchèque avec pour objectif de parvenir à une victoire des partis considérés comme démocratiques lors des prochaines élections législatives.