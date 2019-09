Le projet de budget de l’Etat pour 2020 approuvé par les ministres

Le gouvernement a approuvé à l’unanimité, lundi, le projet de budget de l’Etat pour l’année prochaine qui table sur un déficit de 40 milliards de couronnes (1,55 milliards d'euros). Ce même déficit est également prévu par le cabinet pour les années 2021 et 2022. La coalition gouvernementale, composée du mouvement ANO du Premier ministre Andrej Babiš et du parti social-démocrate (ČSSD) entend attribuer des moyens financiers supplémentaires à l’encouragement des investissements et de la recherche scientifique, à la hausse des pensions de retraite, des allocations familiales et des salaires, notamment dans le domaine de l’enseignement.

Le président Miloš Zeman, qui a assisté au conseil des ministres, a indiqué plus tard dans une interview pour la Télévision tchèque qu’il était prêt à signer le projet de loi des finances, dans sa forme actuelle, après l’adoption de celui-ci par la Chambre des députés.