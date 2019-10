Le programme du Festival du film d’Europe centrale dévoilé

Une soixantaine de films figurent au programme de la 7e édition du festival du film d’Europe centrale 3Kino qui se tiendra à Prague du 10 au 15 octobre. Le festival présente la production cinématographique des quatre pays du Groupe de Visegrád (République tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie). Les derniers longs-métrages de réalisateurs tels que Václav Marhoul, avec The Painted Bird, ou Agnieszka Holland, avec Mr. Jones, seront ainsi par exemple projetés, mais pas seulement.

« Les cinématographies de ces quatre pays sont proches et se comprennent, mais leurs expériences différentes forment un melting pot et engendrent une énorme énergie créatrice. Nous nous efforçons d’inviter aussi les réalisateurs dont les films ne seraient autrement pas présentés en République tchèque », a expliqué le directeur et fondateur du festival Vavřinec Menšl.

Les films seront projetés dans quatre salles de Prague : Lucerna, Světozor, Atlas et Evald.