Le Prix du citoyen européen attribué à l’organisation Post Bellum et au projet Sommet étudiant pragois

Le prix du citoyen européen a été attribué par le Parlement européen à l’organisation tchèque Post Bellum et au projet Sommet étudiant pragois. Post l’organisation tchèque Post Bellum et au projet Sommet étudiant pragois. Post Bellum est une ONG créée en 2001. Elle recherche les témoins des grands événements du XXe siècle et enregistre leurs témoignages sur la guerre et les régimes totalitaires. Le projet éducatif Sommet étudiant pragois s’adresse aux étudiants des écoles secondaires et supérieures.

Depuis 2008, le Parlement européen décerne chaque année le Prix du citoyen européen à des projets et des initiatives qui facilitent la coopération transnationale et promeuvent la compréhension mutuelle au sein de l’Union européenne. Le prix vise aussi à reconnaître le travail de ceux qui promeuvent les valeurs européennes à travers leurs activités quotidiennes