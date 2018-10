Le prix de la fondation des époux Havel attribué à Josef Jařab

Traducteur et ancien sénateur tchèque, Josef Jařab, 81 ans, reçoit ce vendredi le prix Vize 97 (Vision 97) décerné par la fondation de Dagmar et Václav Havel. Cette récompense prestigieuse, dont Josef Jařab est le 20e lauréat, est traditionnellement remise le 5 octobre, le jour de l’anniversaire de Václav Havel. L’ancien président tchèque aurait fêté ses 82 ans ce vendredi.

Josef Jařab fait figure d’un des plus grands spécialistes tchèques des études américaines. Professeur de la littérature anglo-saxonne et américaine à l’Université Palacký d’Olomouc, il a donné des conférences dans une trentaine de pays. Il est titulaire de plusieurs doctorats qui lui ont été décernés par des universités américaines et britanniques.