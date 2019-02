Le prêtre et théologien Tomáš Halík remet une lettre ouverte au pape François pour soutenir une réforme de l'Eglise

Le prêtre et théologien tchèque Tomáš Halík a rencontré mercredi le pape François au Vatican. Il lui a remis une lettre ouverte soutenant le souverain pontife dans ses efforts pour réformer l'Eglise catholique et appelant à la conception d'une vision claire du futur. Cette lettre est soutenu par 75 000 signataires dont 2 400 professeurs de théologie et personnalités publiques du monde entier.

Au serveur Aktualne.cz, Tomáš Halík a déclaré que les opinions sur le rôle actuel de l'Eglise catholique avaient été recueillies auprès des différents signataires et allaient être publiées dans plusieurs langues, dont le tchèque. Il a aussi précisé qu'un réseau international de théologiens, prêts à débattre et à mettre en place des réformes, avait été mis en place. Agé de 71 ans et connu pour ses vues progressistes, Tomáš Halík est une des figures les plus importantes et les plus médiatiques de l'Eglise catholique tchèque.