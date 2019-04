Le président Zeman entame une nouvelle visite en Chine

Miloš Zeman s’envole, ce mercredi après-midi, pour une nouvelle visite en Chine, la cinquième depuis le début de son premier mandat présidentiel en 2013. Le chef de l’Etat tchèque sera reçu à cette occasion par son homologue Xi Jinping, ainsi que par les plus hauts représentants des sociétés Huawei, Bank of China et CITIC.

Pour cette rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste chinois, Miloš Zeman sera accompagné notamment de l’ancien footballeur Pavel Nedvěd, désormais vice-président de la Juventus Turin, du hockeyeur Jaromír Jágr ou encore de l’influent homme d’affaires Pavel Tykač, propriétaire de Sev.en Energy Group, acteur majeur sur le marché tchèque de l’énergie.

Cinq ministres et une importante délégation de chefs d’entreprise composent également la délégation tchèque. Cette visite sera marquée aussi, entre autres, par la participation, samedi, du président tchèque au sommet des routes de la soie, le second du genre après un premier en 2017.