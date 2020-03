Le président Zeman confirme sa présence au sommet 17+1 avec la Chine en avril

Le président tchèque Miloš Zeman participera bien au sommet 17+1 avec la Chine en avril prochain. Ce sommet réunit les représentants de 17 pays d'Europe centrale et orientale et de la Chine et se déroulera à Pékin. La présence du chef de l'Etat tchèque, connu par ailleurs pour ses affinités pro-chinoises, a été confirmée la semaine dernière par son chancelier Vratislav Mynář lors d'un déplacement à Pékin. Cette visite a suscité la controverse alors que tous les vols vers la Chine sont interrompus depuis Prague pour cause de coronavirus.

L'information sur le déplacement présidentiel a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček (ČSSD), alors même qu'en janvier Miloš Zeman affirmait qu'il ne s'y rendrait pas, faute d'investissements chinois suffisants en République tchèque.