Le président Zeman appelle Pékin à poursuivre sa coopération avec la Tchéquie

En réaction à la rupture récente de l’accord de partenariat entre Prague et Pékin, le président Miloš Zeman a envoyé une lettre à son homologue chinois, Xi Jinping, l’appelant à poursuivre la coopération entre la République tchèque et la Chine. Publiée sur le site du Château de Prague, ce jeudi, cette lettre est une tentative du chef de l’Etat tchèque de rassurer les autorités chinoises suite à la brouille entre les deux capitales. Il y rappelle notamment l’existence de lignes aériennes directes entre les deux pays, la nécessité de renouveler la coopération culturelle et le fait que le gouvernement tchèque respecte totalement la politique de la Chine « unique ». Début octobre, Pékin a rompu l’accord de partenariat avec la ville de Prague, mettant un terme à toutes les relations officielles entre les deux capitales. Quelques jours auparavant, le conseil municipal de la capitale tchèque avait déjà décidé de rompre l’accord de partenariat existant avec la ville de Pékin. Le maire de Prague Zdeněk Hřib (Parti des Pirates) avait justifié cette décision en expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au refus de la partie chinoise de discuter de la suppression de la mention faisant état de la reconnaissance par Prague de la politique d’une Chine unique. En représailles des positions du maire de Prague, sur Taïwan et le Tibet, la Chine a annulé la venue de plusieurs ensembles musicaux liés à la ville de Prague.