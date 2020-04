Le Président Zeman appelle à la solidarité et au maintien des mesures en vigueur

Dans une brève allocution télévisée, le président Miloš Zeman a appelé à l'amitié, à l'amour, au respect et à la solidarité en ces temps difficiles. Pâques est une période d'espoir, a déclaré le président, exprimant la conviction que la nation passerait ce test si les gens s'aidaient les uns les autres et faisaient front ensemble.

Dans une interview accordée à TV Prima, le président a remercié le gouvernement pour les mesures prises pour protéger le public et a déclaré qu'il était favorable au maintien d'une politique de mesures restrictives assez strictes car elles s'étaient révélées efficaces, tandis que la méthode de l'immunité collective ne faisait pas l'unanimité chez les experts.

"La tendance à la baisse est durable et en comparaison avec d'autres pays ces mesures contre l'épidémie ont réellement fonctionné ; comparez le nombre de contaminés et de décès chez nous et en Europe de l'Ouest", a ajouté le chef de l'Etat.