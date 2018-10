Le président Zeman a répondu aux questions de la Radio publique tchèque

Le président de la République Miloš Zeman était l’invité la Radio publique tchèque lundi, en direct depuis la résidence présidentielle de Lány. Le dernier entretien accordé par le chef de l’Etat à la Radio tchèque remontait au 30 octobre 2017.

Lors de cette interview, Miloš Zeman est revenu sur différents sujets. Il a notamment réitéré sa conviction de la nécessité de supprimer le système bicaméral en République tchèque, en l’espèce de supprimer le Sénat. Cette déclaration intervient alors que s'est déroulé, le week-end écoulé, le deuxième tour des élections sénatoriales partielles.

Interrogé sur la raison pour laquelle il ne s’exprimerait pas à l’occasion du 29e anniversaire de la révolution de velours, le 17 novembre prochain, jour férié dédié à la lutte pour la liberté et la démocratie, en souvenir de la répression nazie contre les étudiants pragois en 1939, le chef de l’Etat a expliqué qu’en cette journée il « lui suffisait de se souvenir en silence. » En 2015, il avait été critiqué pour avoir participé à une manifestation anti-immigration et anti-Islam.

Miloš Zeman n’avait pas non plus prononcé de discours à l’occasion du cinquantième anniversaire du 21 août 1968, date de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques. Il a précisé qu’il s’exprimerait traditionnellement le 28 octobre, jour de la fête nationale, car « il s’agit de l’obligation du président » et qu’en cette journée sont également remises des distinctions d’Etat.

Alors que le Château de Prague accueille, ces mardi et mercredi, le Forum chinois d’investissement, Miloš Zeman a confirmé qu’il s’y exprimerait effectivement mardi soir. Interrogé sur le sort de son conseiller Ye Jianming et chef du groupe CEFC, dont la Télévision chinoise a annoncé récemment qu'il était accusé de corruption, le président tchèque a répété qu’il « respectait la présomption d’innocence. » Miloš Zeman n’a jamais caché ses sympathies pour une coopération approfondie avec la Chine.