Le président Zeman a nommé trois nouveaux ministres ce mardi

Trois nouveaux ministres ont été officiellement nommés ce mardi par le président Miloš Zeman. Karel Havlíček est le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, Vladimír Kremlík est chargé des Transports et Marie Benešová est la nouvelle ministre de la Justice. Cette dernière nomination a d'ailleurs suscité la désapprobation des opposants au Premier ministre Andrej Babis qui ont manifesté lundi soir dans Prague et d'autres villes de République tchèque.

Karel Havlíček, tout comme l'actuelle ministre des Finances Alena Schillerová, endosse également le rôle de vice-Premier ministre. Les trois nouveaux ministres ont été choisis par le parti ANO du Premier ministre, le partenaire principal de la coalition gouvernementale.