Le président tchèque reçoit Andrej Babiš ce lundi au château de Lány

Le président tchèque Miloš Zeman rencontrera le Premier ministre Andrej Babiš ce lundi en fin de journée. Parmi les thématiques à l’ordre du jour de cette rencontre au château de Lány, les préparatifs de la réunion des hauts fonctionnaires sur la politique étrangère qui doit se dérouler en milieu de semaine. Un des thèmes que le chef de l’Etat a dit vouloir aborder est la question de l’existence d’une possible menace cybernétique de la Chine via les équipements des géants chinois des télécoms Huawei et ZTE.

A la mi-décembre, le Bureau national pour la sécurité cybernétique et d'information (NÚKIB) a émis un avertissement contre ces sociétés grâce auxquelles Pékin pourrait collecter du renseignement dans les pays où elles sont implantées. Miloš Zeman avait critiqué les conclusions du NÚKIB et mis en garde contre de possibles représailles de la Chine. Vendredi, au forum économique de Davos, le Premier ministre tchèque a rencontré Ken Hu, le président du conseil d’administration de la société chinoise Huawei.