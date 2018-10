Le président tchèque a répondu aux questions de la Radio publique tchèque

Le président tchèque Miloš Zeman était l’invité la Radio publique tchèque ce lundi, en direct depuis la résidence présidentielle de Lány. Le dernier entretien accordé par le chef de l’Etat à la Radio tchèque remontait au 30 octobre 2017.

Au micro du journaliste Jan Pokorný, Miloš Zeman est revenu sur différents sujets. Il a notamment réitéré sa conviction de la nécessité de supprimer le système bicaméral en République tchèque, en l’espèce de supprimer le Sénat. Une déclaration qui intervient alors que se sont déroulées le week-end écoulé des élections sénatoriales partielles qui ont vu la victoire du parti d’opposition ODS.

Interrogé sur la raison pour laquelle, il ne s’exprimerait pas à l’occasion de l’anniversaire de la révolution de velours le 17 novembre prochain et jour férié dédié à la lutte pour la liberté et la démocratie, en souvenir de la répression nazie contre les étudiants pragois en 1939, le chef de l’Etat tchèque a expliqué qu’en cette journée il « lui suffisait de se souvenir en silence. » En 2015, il avait été critiqué pour avoir participé en cette journée commémorative à une manifestation anti-immigration et anti-islam.

Miloš Zeman n’avait pas non plus prononcé de discours à l’occasion du cinquantième anniversaire du 21 août 1968, date de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques. Il a précisé qu’il s’exprimerait traditionnellement le 28 octobre, jour de la fête nationale, car « il s’agit de l’obligation du président » et qu’en cette journée sont également remises des distinctions d’Etat.

Alors que le Château de Prague accueille ces jours-ci un Forum tchéco-chinois d’investissement, Miloš Zeman a confirmé qu’il s’y exprimerait effectivement mardi soir. Interrogé sur le sort de son conseiller Ye Jianming et chef du groupe CEFC, dont la Télévision chinoise a annoncé vendredi dernier que ce dernier était accusé de pot-de-vin dans son pays, le président tchèque a réitéré comme par le passé qu’il « respectait la présomption d’innocence. » Miloš Zeman n’a jamais caché ses sympathies prochinoises et sa volonté de favoriser les investissements chinois dans le pays.