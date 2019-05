Le président slovaque sortant Andrej Kiska pour la dernière fois en République tchèque

Andrej Kiska effectue, ce jeudi, sa dernière visite officielle en République tchèque dans les fonctions de président slovaque. Au château de Lány (Bohême centrale), résidence du président tchèque, il sera reçu par son homologue Miloš Zeman. En poste depuis 2014, Andrej Kiska n’a pas brigué de second mandat en mars dernier. Première femme élue, Zuzana Čaputová prendre sa succession à la tête de l’Etat à la mi-juin. Le 20, ce sera à son tour de venir à Prague.

Traditionnellement, les présidents slovaques et tchèques effectuent leurs premier et dernier voyages à l’étranger de leur quinquennat dans le pays voisin. Récemment, Andrej Kiska s’est également rendu en Hongrie et en Pologne, les deux autres pays du groupe de Visegrád, dans une sorte de tournée en Europe centrale.