Le président indien en visite officielle en République tchèque

Le président indien Ram Nath Kovind est en visite officielle en République tchèque jusqu'à dimanche. C'est la première visite d'un chef de l'Etat indien dans le pays depuis plus de vingt ans. Ce vendredi il a été reçu avec les honneurs militaires au Château de Prague par le président tchèque Miloš Zeman, avant de rencontrer le Premier ministre Andrej Babiš et le président de la Chambre des Députés, Radek Vondráček.

Parmi les nombreux thèmes qui devraient être abordés, la coopération économique et militaire des deux pays, la situation actuelle en Afghanistan et au Pakistan. Plusieurs mémorandums et accords bilatéraux doivent également être signés à l'occasion de cette visite.