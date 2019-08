Le président appelle les ambassadeurs tchèques à développer la diplomatie économique

Le président Miloš Zeman a appelé les ambassadeurs tchèques à se concentrer sur la diplomatie économique lors d'une rencontre, mercredi, au Château de Prague, dans le cadre de la rencontre annuelle des diplomates tchèques dans la capitale tchèque. D'après le chef de l'Etat, l'économie tchèque, plus petite et basée sur les exportations, devait réussir à percer avec succès sur les marchés étrangers et que la République tchèque avait également besoin d'investissements étrangers.

Le président tchèque a également déclaré qu'il n'appréciait pas le principe de reprocher à des autorités étrangères les violations de droits de l'Homme. D'après lui, une aide concrète apportée dans le domaine des droits humains est bien plus effective.