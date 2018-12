Le Premier ministre tchèque se rendra au Forum Europe-Afrique à Vienne

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš se rendra mardi prochain à Vienne où se déroule les 17 et 18 décembre le Forum Europe-Afrique, pour discuter des investissements européens dans les pays africains. Le chef du gouvernement tchèque soutient l’idée d’une aide économique de grande envergure pour l’Afrique afin d’améliorer les conditions locales et diminuer les raisons qui poussent de nombreux Africains à prendre la route de l’immigration vers l’Europe.

Ce forum organisé à Vienne fait partie intégrante d’une idée plus large de coopération entre l’Union européenne et l’Afrique. Il doit se concentrer notamment sur les investissements durables et l’emploi.