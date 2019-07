Le Premier ministre maltais Joseph Muscat à Prague ce mercredi

Le Premier ministre maltais Joseph Muscat est en visite en à Prague ce mercredi. Il y rencontrera le chef du gouvernement tchèque Andrej Babiš, pour des discussions tournant essentiellement autour des questions de politique européenne. Les résultats des récentes élections européennes et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’Union, le financement de l’Union entre 2021 et 2027, la migration seront quelques-uns des thèmes abordés. Côté relations bilatérales, les deux Premiers ministres évoqueront le renforcement du commerce entre la Tchéquie et Malte ou la coopération dans le domaine des sciences et de la recherche.

Joseph Muscat est accompagné par le ministre des Affaires étrangères de Malte, Carmelo Abela qui s’entretiendra avec le vice-ministre des Affaires étrangères tchèque Lukáš Kaucký.