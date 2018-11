Le Premier ministre Andrej Babiš à Paris ce week-end pour les célébrations du 11 novembre

Le Premier ministre Andrej Babiš (ANO) s'apprête à effectuer plusieurs voyages officiels en Europe à partir de ce week-end et au début de la semaine prochaine. Samedi, il s'envolera pour Paris où doivent se dérouler, dimanche, les célébrations commémorant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Un défilé militaire doit se dérouler à Paris, ainsi qu'une cérémonie mémorielle. Le président français Emmanuel Macron a invité les plus hauts représentants des Etats ayant participé à cette guerre. Le président américain Donald Trump et le chef de l'Etat russe, Vladimir Poutine, devraient également être présents.

La suite de ce périple emmènera le chef du gouvernement tchèque en Italie où doit discuter de la situation en Libye, en lien avec la crise migratoire. Il achèvera sa tournée européenne par le Danemark où il rencontrera son homologue Lars Lökke Rasmussen.