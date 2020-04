Le port d’un masque restera obligatoire « au moins jusqu’à fin juin », selon le vice-ministre de la Santé

Les mesures sanitaires visant à empêcher la diffusion du Covid-19 au sein de la population comme le port d’un masque, l’usage de désinfectants et le respect d’une distance de sécurité resteront en vigueur probablement au moins jusqu’à la fin du mois de juin. C’est ce qu’ a déclaré le vice-ministre de la Santé, Roman Prymula, à la Télévision tchèque ce vendredi. Selon lui, le maintien de ces mesures ne permettra pas d’accélérer la réouverture des écoles.

Roman Prymula a expliqué que si le gouvernement a décidé d’accélérer le processus d’assouplissement et de levée des mesures de restriction et de confinement en raison de l’évolution favorable de la situation sanitaire, cela n’était possible qu’à la condition que certains paramètres hygiéniques fondamentaux continuent d’être respectés. « Je pense qu’ils resteront en vigueur au moins jusqu’à la fin du mois de juin », a-t-il annoncé. Pour ce qui est de l’obligation de porter un masque de protection des voies respiratoires y compris en plein air, il a toutefois admis que celle-ci pourrait également être revue dans l’optique de cet été.