Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur à partir du 25 mai

Le gouvernement tchèque a validé ce lundi la levée de l'obligation du port du masque à compter du 25 mai et à condition que la distance de deux mètres soit respectée, a annoncé le ministre de la Santé Adam Vojtěch. Les masques resteront obligatoires dans les magasins, les lieux publics et environnements fermés, les transports en commun et les taxis, en raison du haut risque de propagation du coronavirus dans ces lieux.

Selon le ministre de la Santé, les horaires de magasins et autres services exclusivement réservés aux personnes de plus de 65 ans (entre 8h et 10h du matin) resteront en place pour le moment.