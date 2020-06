Le PIB tchèque en baisse de 2% au 1er trimestre, selon une nouvelle estimation

L’écomomie tchèque s’est contractée de 2% au cours du premier trimestre de cette année. Il s’agit également d’une baisse de 3,3% par rapport au dernier trimestre 2019. Légèrement revus à la baisse par rapport aux premières estimations communiquées à la mi-mai, ces chiffres proviennent d’une nouvelle estimation publiée par l’Office tchèque des statistiques, ce mardi. Pour autant, il continue de s’agir de la récession la plus importante depuis le début de l’année 2010. Ce recul de l’activité, moins important donc, est la conséquence des diverses mesures de restriction prises depuis la mi-mars dans le cadre de la crise du coronavirus.

Outre la forte baisse de la demande en provenance de l’étranger et des investissements des entreprises, la faible consommation des ménages est également à l’origine de cette contraction de la croissance. Les secteurs de l’industrie de transformation, du commerce, des transports, du logement, de l’hôtellerie et de la restauration ont été les plus touchés.

Récemment, la Commission européenne a fait savoir qu’elle prévoyait une chute de 6,2% pour la République tchèque, dont l’économie est fortement dépendante des exportations sur le marché européen, pour l’ensemble de l’année 2020, tandis que le ministère des Finances prévoit, lui, une récession de l’ordre de 5,6%.