Le philosophe et théologien Tomáš Halík lauréat du Prix Comenius

Le philosophe et théologien tchèque Tomáš Halík va recevoir le Prix Comenius. Parmi les autres prestigieux lauréats de ce prix, on trouve notamment l’ancien Premier ministre belge et ancien président du Conseil européen Herman von Rompuy. Tomáš Halík recevra son prix à l’église Grote Kerk, dans la ville de Naarden aux Pays-Bas, le 28 mars prochain, soit le jour anniversaire de la naissance du théologien et pédagogue Jan Amos Comenius ((1592-1670).

Le Prix Comenius a été créé en 2011 par la Fondation du Musée Comenius au Pays-Bas. Il est remis chaque année à une personnalité, un projet ou une institution dont les actes correspondent aux idées de Comenius.