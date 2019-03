Le parti social-démocrate a élu sa nouvelle direction

Sans surprise, Jan Hamáček a été réélu vendredi, à la tête des sociaux-démocrates dans le cadre du congrès de deux jours du parti (ČSSD) à Hradec Králové. Jan Hamáček, qui dirige le parti depuis février 2018, était le seul candidat à sa propre succession.

Le congrès s'est poursuivi ce samedi avec l'élection des vice-présidents. Le vote à bulletin secret a porté à ce poste le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček, la ministre du Travail et des Affaires sociales Jana Maláčová, le député Ondřej Veselý et le maire de Nové Město na Moravě Michal Šmarda. Tomáš Petříček, dont la politique pro-européenne fait l'objet de critiques par le parti communiste et le président Zeman, avait fait savoir qu'il envisagerait de quitter le ministère s'il n'était pas élu à la vice-présidence de son parti.