Le parti Pirate veut légaliser l’usage thérapeutique du LSD, de l’ecstasy et des champignons hallucinogènes

Selon le quotidien économique Hospodářské noviny, le député pirate Tomáš Vymazal propose de non seulement légaliser l’usage du cannabis à titre récréatif, mais aussi de permettre aux médecins de prescrire à leurs patients des substances psychotropes telles que le LSD, l’ecstasy et les champignons hallucinogènes. « Tout comme aujourd’hui il est possible de prescrire du cannabis à titre thérapeutique, des centres médicaux spécialisés pourraient prescrire ces autres substances, » a-t-il expliqué au quotidien. Selon lui, ces substances psychotropes pourraient aider des personnes souffrant par exemple de troubles de stress post-traumatique.

Il est toutefois fort peu probable que cette proposition de loi en préparation soit approuvée par les députés tchèques de la majorité. Cette idée a d’ores et déjà été rejetée par le ministre de la Santé Adam Vojtěch (ANO).